Литва ввела ограничения на вывоз наличных евро в РФ и Беларусь

Таможенная служба Литвы ввела лимит на вывоз наличных в Россию и Беларусь в размере 60 евро на человека.

Как сообщает Delfi, ограничение действует в отношении физических и юридических лиц и распространяется на продажу, передачу и вывоз евро в Россию и Беларусь с декларацией и без нее.

Исключения предусмотрены для дипломатических ведомств и международных организаций в этих двух странах.

"Физические лица, которые едут в Беларусь или Россию, могут везти с собой не больше 60 евро наличными на человека для личных нужд", - говорится в публикации.

Ограничений на вывоз из республики наличных средств в другой валюте нет.