ЕЭК на полгода обнулил пошлины на ввоз продовольствия в ЕАЭС

ЕЭК на 6 месяцев обнулила ввозные таможенные пошлины на продовольственные товары и товары для их производства.

"Решение, в частности, касается животной и молочной продукции, овощей, семян подсолнечника, соков, сахаров, какао-порошка, аминокислот, крахмалов, ферментов и прочих пищевых продуктов. Также на полгода от импортной пошлины освобождены товары для производства и реализации продовольственной продукции; товары для производства фармацевтической, металлургической и электронной продукции; товары, используемые для развития цифровых технологий; товары для производства продукции легкой промышленности, а также товары, применяемые в строительной и транспортной отраслях», - говорится в сообщении ЕЭК.

ЕЭК до 30 апреля 2023 года обнулил ставку на абрикосовое, грушевое, персиковое и прочее пюре в упаковках более 40 кг, до 30 апреля 2025 года - на анилин и ряд видов тканей для производства верхней одежды.