Зеленский анонсировал меры поддержки экономики в условиях войны

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил новые экономические инициативы, которые позволят поддержать экономику в условиях войны.

Он сообщил, что отныне власти будут гарантировать граждан 100% возврата депозитных вкладов, предпринимателям предложат кредиты под 0 % на время военного положения.

"Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как обычно, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проекта решения", — заявил Владимир Зеленский.

Во время военного положения и месяц после него предприниматели смогут брать кредит под 0 %. Далее ставка увеличится, но лишь до минимальных 5 %. Максимальная сумма кредита — 60 миллионов гривен. Такие условия, по мнению президента, позволят брать ссуду бизнесменам из разных сфер, передает УНИАН.

Зеленский также сообщил об упрощении условий ведения бизнеса: "Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами. Так что для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет действовать декларативный принцип: объявил о начале деятельности — и свободно работаешь".