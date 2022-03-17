Последнее обновление: 17.03.2022 08:56

Австрия выступает за расширение санкционного списка российских олигархов

Правительство Австрии хочет расширить список россиян, попавших под санкции Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на австрийское издание Die Presse.

В Брюсселе ожидают, что на этой неделе будут усилены санкции против людей, приближенных к президенту Владимиру Путину. Под сомнением, попадет ли в список олигарх Олег Дерипаска с крепкими экономическими связями в Австрии, сообщает УНН.

"Представительство Австрии в Брюсселе представит позицию федерального правительства для того, чтобы расширить в 5-м санкционном пакете список подсанкционных лиц, в том числе других олигархов", - процитировала газета правительственное заявление.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование