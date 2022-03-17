Австрия выступает за расширение санкционного списка российских олигархов

Правительство Австрии хочет расширить список россиян, попавших под санкции Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на австрийское издание Die Presse.

В Брюсселе ожидают, что на этой неделе будут усилены санкции против людей, приближенных к президенту Владимиру Путину. Под сомнением, попадет ли в список олигарх Олег Дерипаска с крепкими экономическими связями в Австрии, сообщает УНН.

"Представительство Австрии в Брюсселе представит позицию федерального правительства для того, чтобы расширить в 5-м санкционном пакете список подсанкционных лиц, в том числе других олигархов", - процитировала газета правительственное заявление.