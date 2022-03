США распределят между семью компаниями 30 млн баррелей нефти из запасов

Семь американских компаний разделят 30 млн баррелей нефти, которые США высвободили из стратегического резерва в связи с ситуацией на Украине, сообщает Министерство энергетики страны.

Ведомство 2 марта уведомило о продаже 30 млн баррелей нефти из запасов. Всего откликнулись 13 компаний, подав 109 заявок.

Контракты были заключены с семью компаниями: Atlantic Trading & Marketing, Inc. (1,05 млн баррелей); Chevron USA (1,265 млн); Gunvor USA, LLC (0,350 млн); Marathon Petroleum Supply and Trading, LLC (16,06 млн); Motiva Enterprises, LLC (2,55 млн); Phillips 66 Company (4,2 млн); Valero Marketing and Supply Company (4,75 млн). Поставки запланированы в период с 1 апреля по 31 мая 2022 года.

Это стало «частью скоординированных действий со странами — членами Международного энергетического агентства (МЭА) по коллективному высвобождению первоначальных 60 млн баррелей нефти из стратегических нефтяных запасов», их цель — «устранение серьезных перебоев с поставками и на рынках» в связи с ситуацией на Украине, отметили в Минэнерго, передает РБК.

В начале марта США и еще 30 стран договорились высвободить 60 млн баррелей нефти из своих запасов, что эквивалентно, по подсчетам Bloomberg, чуть более половине суточного потребления этого сырья в мире. После этого американский президент Джо Байден объявил о решении извлечь из резервов 30 млн баррелей.

Соединенные Штаты запретили импорт российской нефти, газа и других энергоносителей. При этом он признал, что это решение приведет к дальнейшему росту цен на нефть и бензин для американских потребителей. Евросоюз к эмбарго пока не присоединился.