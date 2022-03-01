США высвободят 30 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Президент США Джо Байден принял решение высвободить 30 млн баррелей нефти из американских стратегических запасов ради устранения перебоев на рынке, сообщила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм после экстренного совещания Международного энергетического агентства (МЭА).

На встрече членов МЭА США и еще 30 стран договорились «в ответ на вторжение России на Украину» высвободить в общей сложности 60 млн баррелей нефти из мировых запасов. По подсчетам Bloomberg, это эквивалентно чуть более половине суточного потребления нефти в мире, передает РБК.

«В соответствии с этим решением президент Байден уполномочил меня взять на себя первоначальное обязательство от имени Соединенных Штатов о высвобождении 30 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва. Мы готовы принять дополнительные меры, если того потребуют условия», — приводятся слова Грэнхолм в сообщении Минэнерго США.