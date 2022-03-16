В Беларуси с 18 марта стартуют валютные торги с китайским юанем

С 18 марта 2022 года на валютных торгах БВФБ появится возможность совершения операций с китайскими юанями, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

«Торги по валютной паре китайский юань/белорусский рубль будут проходить аналогично торгам основными валютами, включенными в корзину иностранных валют, т. е. в режиме непрерывного двойного аукциона с расчетами в день заключения сделки», - говорится в сообщении.

Решение принято «в целях повышения эффективности использования национальных валют во внешнеэкономических расчетах за счет снижения издержек участников валютного рынка».