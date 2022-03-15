ЕЦБ потребовал от банков отслеживать транзакции клиентов из России и Беларуси

Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил усилить контроль за транзакциями россиян и белорусов, проживающих в Евросоюзе, дав указание европейским банкам тщательно отслеживать их денежные переводы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает ТАСС.

По словам собеседников агентства, ЕЦБ принял такие меры из опасений, что указанные переводы могут использоваться для обхода санкций стран Запада против России.

Как указывает Рейтер, крупные платежи и депозиты граждан России и Беларуси, находящихся в ЕС, уже подвергаются отслеживанию.

"В первую очередь меры были направлены на тех, кто имеет российское гражданство <...>, а затем были распространены на белорусов", - приводит агентство слова одного из своих собеседников.

Под повышенный контроль подпадают в том числе граждане указанных стран, имеющие статус долгосрочного резидента Евросоюза. Им будет сложнее осуществлять контроль за своими банковскими счетами.

По данным европейского статистического агентства Евростат, большинство россиян, живущих в странах - членах ЕС, находятся в Германии (более 230 тыс. человек) и Испании (более 81 тыс.). Белорусы в основном живут в Германии, Литве и Италии.