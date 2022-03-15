США рассматривают полное эмбарго на торговлю с Россией

Власти США обсуждают полное эмбарго на торговлю с Россией, сообщают американские СМИ.

"США могут ввести полное эмбарго на торговлю с Россией, а также перекрыть стране доступ к международным морским путям", - сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

Кроме этого, рассматривается возможность ограничений на импорт российского никеля, урана и алюминия, а также сокращение криптовалютних операций для России.

Согласно сообщению, США также продолжат вводить новые санкции в отношении российских предпринимателей и политиков. По данным CNBC, эти предложения "находятся на столе" у руководства США.