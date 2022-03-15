Премьеры Польши, Чехии и Словении посетят Киев для встречи с президентом Украины

Премьер Польши Матеуш Моравецкий и вице-премьер Польши Ярослав Качиньский вместе с премьером Чехии Петром Фиалой и премьером Словении Янезом Яншей сегодня посетят Киев в качестве представителей Европейского совета для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыголем.

Поездка согласована с главами Европейского совета Шарлем Мишелем и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Цель визита – подтвердить однозначную поддержку всего Европейского Союза суверенитету и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу», - говорится в сообщении польского правительства.

Международное сообщество проинформировано о визите через международные организации, включая Организацию Объединенных Наций.