Зеленский обратился к Путину: Покажи мне, на каких военных базах есть дети?

Зеленский по видеосвязи выступил в Европарламенте, заявив о готовности Украины стать равноправным членом Европы.

В своем выступлении он обвинил Путина в убийстве украинских детей

«16 детей ты убил!» – эмоционально обратился Зеленский во время выступления к Путину.

«Каждая площадь будет Площадью Свободы (разрушенная рактным ударом площадь в центре Харькова). Никто нас не сломит. Наше желание — чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно, ведь вчера 16 детей погибли. И снова Путин скажет, что это какая-нибудь операция. Где работают наши дети, в каких танках они ездят? Покажи мне, на каких военных базах есть дети?

Уважаемые, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас за выживание.

Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами ЕС будет крепче. Мы докажем свою силу. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет тьму. Слава Украине!», - цитируют выступление Зеленского украинские СМИ.

Перед выступлением депутаты Европарламента стоя приветствовали Зеленского.