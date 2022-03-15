Беларусь и Россия попробуют перейти на "единую валюту" в расчетах за нефть и газ

Беларусь и Россия по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров совершили «интеграционный прорыв», который возможен лишь в условиях образовавшегося вокруг двух стран политического и экономического вакуума из-за российского военного вторжения в Украину.

Стороны, как заявил премьер Беларуси Роман Головченко, решили "отвязаться" от доллара при проведении расчетов в сфере энергетики, уточнив, что белорусская сторона будет работать с РФ в российских рублях. Впрочем, сегодня ни РФ, ни Беларусь не могут полноценно работать с долларами или евро, и кто еще знает, с какими санкциями придется столкнуться партнерам в недалеком будущем.

По словам Головченко, Беларусь и Россия условились проработать оптимальную цену на поставки российской нефти. Текущую цену синеокая осилить не может.

Пресс-служба белорусского правительства уточнила, что Беларусь и Россия подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о предоставлении Беларуси госкредита РФ кредита от 6 октября 2021 года.

Детали изменений не сообщаются, но по логике речь может идти о погашении кредита российскими рублями, изменении процентной ставки, суммы кредита, пролонгации его срока. Впрочем, выбор не велик – на дефолт белорусской стороны Кремль явно не согласен.