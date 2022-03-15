Россия просит у Китая сухпайки, дроны и денег

Россия попросила Китай о финансовой и технической поддержке, а также продовольствие для военных, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, среди помощи, которую запросила Россия – сухие пайки. Как отмечается, российская армия в Украине испытывает значительные проблемы с питанием, из-за чего постоянно прибегает к мародерству.

Издание отмечает, среди прочего, РФ предоставила Китаю и запросы по техническому обеспечению, проблемы с которым усложняют действия российских военных в Украине.

По данным Financial Times, России от Китая нужны зенитные ракетные комплексы, беспилотные аппараты (их назначение источники не уточнили), разведывательное оборудование, бронетехника и машины тылового обеспечения. О просьбе, касавшейся китайских дронов и разведывательной поддержки, упоминает и New York Times.

Один из источников CNN допустил, что передача военного питания может быть тем запросом, который Китай сможет удовлетворить, не создавая для себя проблем в отношениях с Западом.

Соединенные Штаты уже сообщили союзникам по НАТО и нескольким азиатским странам, что Китай продемонстрировал готовность оказать военную и экономическую помощь России по просьбе Москвы поддержать ее войну против Украины.