Зеленский анонсировал налоговую реформу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении анонсировал налоговую реформу.

По его словам, отменяются все проверки бизнеса и вводится упрощенный учет, передает УНН.

"Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", - сказал президент.

Зеленский уточнил, что налоговая реформа включает в себя отмену НДС и налога на прибыль, вместо которых вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет; для 1 и 2 группы Фопов вводится добровольная оплата ЕСВ.

"То есть, если можете - платите. Если нет - нет", - добавил Зеленский.

Также он заявил, что это только первый этап налоговой реформы в Украине.