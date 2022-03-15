Последнее обновление: 15.03.2022 10:19

Россия временно запретила экспорт зерна и сахара

Россия вводит временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж.

Запрет на экспорт зерна будет действовать до 30 июня, а ограничение на вывоз сахара — до 31 августа этого года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу, следует из постановления правительства РФ.

Экспортировать зерно в пределах установленной квоты можно будет на основании отдельных лицензий Минпромторга, а сахар - по отдельным решениям Минсельхоза.

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