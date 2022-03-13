Белорусские турфирмы предлагают на 6 месяцев заморозить возврат денег за путевки

Республиканский союз туристических организаций (РСТО) просит у правительства ввести мораторий на возврат средств за путевки в надежде не допустить краха туристического рынка.

«Для недопущения краха отечественного рынка и массового банкротства туристических агентств Республики Беларусь Республиканский союз туристических организаций просит внести в Совет министров Республики Беларусь предложение о введении временного моратория на возврат денежных средств потребителям по этим турам сроком на шесть месяцев», — говорится в сообщении РСТО.

Свое предложение турфирмы объясняют аннулированием заявок со стороны украинских и российских туроператоров после начала войны в Украине и введения масштабных санкций против России и Беларуси. Кроме того, РСТО сетует, что турбизнес и без того подвергся удару в период первой волны пандемии из-за отмены туров и запрета авиаперелетов.

«Тогда белорусскому рынку удалось устоять и массовых банкротств не произошло — только благодаря разумному подходу потребителей, которые не стали разом требовать возврата средств за уже уплаченные туры. Сегодня отечественный турбизнес также рассчитывает на понимание и здравый смысл клиентов, а также на то, что государство примет разумное решение, дав фирмам отсрочку для поиска консенсуса и решения проблем», — просит РСТО.

Туркомпании не объясняют, почему просят отсрочку именно на 6 месяцев, как и не уточняют, к примеру какой курс перерасчета будет применяться в случае возврата средств.

Также, в сообщении РСТО ничего не сказано, что туркомпании намерены делать, если через 6 месяцев война в Украине не закончится, санкции против Беларуси и России не будут отменены, как собственно не будут отменены и ограничения и запреты на валютном рынке.