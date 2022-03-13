Последнее обновление: 13.03.2022 10:38

Азербайджан готов принять у себя украинско-российские переговоры

Власти Азербайджана заявили о готовности принять у себя встречу представителей Украины и России для переговоров о прекращении войны.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщают турецкие СМИ.

Гаджиев сообщил, что "инициатива была выдвинута Киевом".

"Если будет согласие сторон, то мы, безусловно, готовы организовать эту встречу", - подчеркнул он.

Он также добавил, что Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ.

"Если поступит предложение, то Баку готов предоставить площадку. Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине", - сказал он.

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