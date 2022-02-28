Россия и Украина завершили первый раунд переговоров

Делегации Украины и России завершили переговоры на белорусско-украинской столице и вернутся в столицы для консультаций с руководством своих стран.

Допускается, что после консультаций может состояться второй раунд переговоров.

"Стороны уезжают для консультаций в столицы", - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения.

"Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции", - заявил, в свою очередь, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.