Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине в объеме $13,6 млрд.

Сенат США одобрил выделение 13,6 миллиарда долларов помощи для Украины, сообщает CNN.

Пакет чрезвычайной помощи предусматривает, в частности, помощь Вооруженным силам Украины, беженцам, увеличивает полномочия президента по передаче оборонной техники Украине и другим союзным странам. Также законопроект предусматривает применение санкций.

Накануне проект одобрила Палата представителей США. Теперь документ отправят на подпись Байдену.

Накануне спикер Палаты Нэнси Пелоси отметила, что на 13,6 миллиарда долларов, вероятно, будут лишь "верхушкой".