Международная система денежных переводов Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.

"В свете продолжающихся трагических последствий продолжительного нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси. Мы присоединяемся к международному сообществу и выражаем искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование", - сказано в сообщении.

В компании также отметили, что в течение последних недель ее команда работала над тем, чтобы поддерживать украинских клиентов, в том числе миллионы вынужденных переселенцев, всеми возможными способами. Это включало в себя пожертвования для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и бесплатные услуги по переводу денег.