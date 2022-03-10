YouTube полностью приостановил монетизацию в России

Видеохостинг YouTube полностью приостановил все функции монетизации YouTube для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», соответствующее уведомление получили авторы роликов из России.

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — сказано в сообщении.

В начале марта временно видеохостинг отключил показ рекламы российским пользователям в связи с «чрезвычайными обстоятельствами» и войной в Украине, реклама также пропала и в поисковике Google. Ее в YouTube называют основным способом заработка, доход от показов рекламы распределяется между платформой и авторами видео, подключенными к партнерской программе видеохостинга, передает РБК.

Тогда авторы видео на YouTube в России могли заработать альтернативными способами, доходом с которых делился видеохостинг — с помощью ежемесячной подписки YouTube Premium, которая позволяет смотреть видео без рекламы; дополнительным платным функциям — суперчата и суперстикеров; ежемесячные взносы в рамках функции спонсорства, дающей доступ к эксклюзивному контенту.