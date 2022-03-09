ЕС приостанавливает сотрудничество с Россией и Беларусью по "Северному измерению"

ЕС, Норвегия и Исландия приостанавливают сотрудничество с РФ и Беларусью по программе "Северное измерение".

Об этом сообщило в среду норвежское правительство в распространенном заявлении, передает ТАСС.

"Россия и Беларусь своими действиями грубо нарушили принцип многосторонности, основанный на правилах, и принципы, поддерживающие сотрудничество по "Северному измерению", - утверждается в заявлении. - ЕС, Исландия и Норвегия в связи с этим приостановили до дальнейшего уведомления всю деятельность в "Северном изменении", включающую Россию и Беларусь".

Программа "Северное измерение" - это формат регионального сотрудничества на обширной территории в евроарктической зоне. Изначально оно было создано как одна из программ Евросоюза, а на саммите Россия - ЕС 24 ноября 2006 года в Хельсинки были утверждены политическая декларация и рамочный документ по политике обновленного "Северного измерения" (вступил в силу 1 января 2007 года). Эти документы превратили "Северное измерение" из односторонней политики ЕС в совместный проект России, ЕС, Исландии и Норвегии, направленный на обсуждение и решение самого широкого круга проблем европейской арктической зоны.