Железные дороги Литвы запретили аренду платформ в Россию и Беларусь

Государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") запретило аренду грузовых платформ для использования в России и Беларуси.

Об этом предприятие сообщило во вторник на своем сайте, передает ТАСС.

"С учетом событий на Украине нашей компанией приняты меры у тому, чтобы грузовые платформы не были использованы для перевозки военных грузов", - приводятся в сообщении слова генерального директора грузового подразделения ведомства LTG Cargo Эгле Шиме.

Железнодорожные платформы с 7 марта не могут передаваться в аренду для перевозки грузов в РФ и Беларусь, а также для следования транзитом через территорию этих стран. Приняты также меры по срочному возвращению в Литву находящихся там единиц подвижного состава.

По данным LTG Cargo, в РФ и Беларуси в настоящее время находятся 325 литовских железнодорожных грузовых платформ.