Последнее обновление: 05.03.2022 11:06

Всемирный банк пообещал выделить Украине кредит на $700 млн

Всемирный банк предоставит Украине кредит почти на $500 млн, также начата подготовка по выдаче дополнительных $200 млн, сообщили в пресс-службе банка по итогам разговора президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса с украинским лидером Владимиром Зеленским.

4 марта Всемирный банк представил совету директоров дополнительный кредит для Украины под названием «Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации». По данным пресс-службы банка, указанный кредит увеличился почти до $500 млн «за счет гарантий двусторонних партнеров, включая Нидерланды и Швецию», передает РБК.

«Президент Малпасс также отметил, что Всемирный банк работает над подготовкой новых проектов и реструктуризацией существующих, чтобы к концу марта предоставить дополнительно $200 млн в качестве быстрой помощи», — говорится в сообщении.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование