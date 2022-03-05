S&P понизило кредитный рейтинг Беларуси до мусорного «ССС»

Международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной и национальной валюте до «ССС».

Прогноз по рейтингу «негативный» говорится в пресс-релизе агентства.

Снижение рейтинга S&P объясняет беспрецедентными санкциями из-за военного вторжения России в Украину, которое осуществлялось в том числе и с территории Беларуси.

«Мы считаем, что эти санкции серьезно подорвут белорусскую экономику… мы теперь считаем вероятным, что Беларусь объявит дефолт в течение следующих 12 месяцев», — говорится в сообщении агентства.

S&P допускает, что «Беларусь не выполнит свои обязательства по коммерческому долгу в течение следующих 12 месяцев».