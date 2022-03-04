Microsoft приостанавливает продажи в России

Корпорация Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов и услуг в России, говорится в блоге корпорации со ссылкой на президента компании Брэда Смита.

"Сообщаем, что мы приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

"Кроме того, мы работаем в тесном сотрудничестве с правительствами США, ЕС и Великобритании и приостанавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями властей о санкциях", - отметил президент компании.