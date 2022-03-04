Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 927464 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 марта 2022 года выросло до 927464 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 6535 человек.

Выздоровели 918284 (выписаны +1194) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6535 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1949 человек (8,98% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12510624 (+21696) теста на коронавирус.