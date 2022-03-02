Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 923432 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 марта 2022 года выросло до 923432 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 6506 человек

Выздоровели 912797 (выписаны +1639) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6506 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2169 человек (9,41% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12467117 (+23051) теста на коронавирус.пр