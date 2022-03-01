Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 921263 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 марта 2022 года выросло до 921263 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 6493 человек.

Выздоровели 909667 (выписаны +439) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6493 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1527 человек (29,05% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12444066 (+5257) тестов на коронавирус.