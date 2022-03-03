Последнее обновление: 03.03.2022 18:42

Рада Украины приняла закон о конфискации российской собственности

Верховная рада Украины единогласно приняла закон об изъятии российской собственности на территории страны.

За принудительное изъятие собственности России проголосовали 282 депутата Рады, против не высказался никто, воздержавшихся не было. Не принимали участия в голосовании 24 депутата.

Законопроект был внесен в Раду 2 марта, в числе его соавторов — экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и депутат Давид Арахмия, который является членом делегации страны на переговорах с Россией об урегулировании.

О намерении принять законопроект сообщалось в Telegram-канале украинского парламента, в сообщении говорилось, что депутаты выступают за национализацию всей российской собственности, в том числе объектов недвижимости, «средств и вкладов». Над законопроектом также работали Министерство экономики страны и другие ведомства.



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