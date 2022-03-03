Дерипаска прочит России умноженный на три кризис 98 года

Российский олигарх Олег Дерипаска признался, что он «за мир», и допустил, что России грозит кризис 98 года, умноженный на три.

«Мы с такими вызовами еще не сталкивались. Железный занавес уже опустился. Меня очень просят это не говорить, но я за мир», - сказал Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме.

«Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать на пальцах руки... Берем кризис 98-го и умножаем на три", - предрек он.

В то же время он заявил, что «железный занавес» нужно будет заново разрушать.

«Первый шаг — это мир. Второй шаг — честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно (население России) ни в чем не виновато», — добавил бизнесмен.