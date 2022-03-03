Китай останавливает транзит через Россию в Европу

Китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит грузов через Россию в ЕС, рассказали «Ведомостям» несколько источников в логистических компаниях и железнодорожных операторах.

Эту проблему, по их словам, 1 марта обсуждали на закрытом совещании Совета профессионалов по цепям поставок, объединяющего более 1000 логистических компаний.

Один из участников совещания подтвердил «Ведомостям», что железнодорожные перевозки из КНР в ЕС на фоне военной спецоперации на Украине «встали из-за опасения грузовладельцев за товар».

По его словам, проблем с перевозкой по железной дороге уже отправленных товаров нет, но почти нет и новых заказов на транзит в ЕС из КНР.

Тенденцию к отказу от отправки грузов из Китая подтвердили «Ведомостям» источники в нескольких крупных логистических компаниях.