Госбанк Индии не будет обрабатывать платежи попавших под санкции юрлиц Беларуси и России

Государственный банк Индии не будет обрабатывать транзакции российских организаций, на которые распространяются международные санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Никакие транзакции с участием юридических лиц, банков, портов или судов, которые фигурируют в санкционном списке США, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, не должны обрабатываться независимо от валюты транзакции", - говорится в письме, направленном Государственным банком Индии определенным клиентам.

По информации Reuters, банк в письме клиентам также призвал к "дополнительным мерам" при обработке любых транзакций, связанных со странами, на которые распространяются санкции.