Производитель гофроупаковки Stora Enso прекращает производство и продажи в России

Один из крупнейших частных лесовладельцев в мире компания Stora Enso прекращает производство и продажи в России до дальнейшего уведомления в связи с продолжающимся вторжением в Украину.

«Война в Украине неприемлема, и мы полностью поддерживаем все санкции...», — заявила президент и главный исполнительный директор Анника Брески.

Stora Enso владеет тремя заводами по производству гофроупаковки и двумя лесопильными заводами в России, на которых работает около 1100 человек. Компания также прекратит весь экспорт и импорт в Россию и из России.

Продажи Stora Enso в России составляют примерно 3% от общей выручки Группы. Влияние на продажи и прибыль Stora Enso не является существенным.

Компания Stora Enso является частью глобальной биоэкономики и является ведущим поставщиком возобновляемых продуктов в области упаковки, биоматериалов, деревянных конструкций и бумаги. В Stora Enso работает около 22 000 сотрудников, а объем продаж в 2021 году составил 10,2 млрд евро.