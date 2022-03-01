Фондовые биржи приостановили торги российскими акциями из-за санкций

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ приостановили торги несколькими российскими акциями в связи с американскими санкциями, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

NYSE приостановила торги бумагами МТС, «Мечела», ЦИАН и HeadHunter из-за проблем с регулированием. На NASDAQ же не будут торговаться акции «Яндекса» и Ozon, пока биржа ожидает разъяснения.

Остановка носит временный характер, пока специалисты по регулированию NYSE и NASDAQ изучают условия санкций, сообщает WSJ со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией. При этом пока о делистинге с американских бирж речи не идет.