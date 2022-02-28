США ввели санкции против ЦБ, ФНБ и Минфина РФ

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ).

«Этот шаг эффективно обездвиживает любые активы Центрального банка России, находящиеся в Соединенных Штатах или у лиц из США, где бы они ни находились», — говорится в сообщении ведомства, передает РБК.

В американском ведомстве напомнили, что 26 февраля союзники США также обязались ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы, чтобы подорвать влияние санкций США.

Помимо этого, по указу президента США Джо Байдена управление Минфина ввело санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его гендиректора Кирилла Дмитриева.

В сообщении Минфина США указывается, что РФПИ рассматривается как институт, при помощи которого Россия получала выгоду от доступа к американской финансовой системе. В Вашингтоне указали, что целью фонда было привлечение инвестиций в Россию из-за рубежа. «В широком представлении это фонд Владимира Путина и один из символов российской клептократии», — говорится в заявлении.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что принятые меры «значительно ограничат способность России использовать активы для финансирования своей дестабилизирующей деятельности».