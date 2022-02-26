Последнее обновление: 26.02.2022 23:50

Украинская ЖД разорвала взаимодействие с Российской ЖД и будет развивать "Шелковый путь"

Укрзализнiца прекратила любые отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги", сообщает пресс-служба украинского перевозчика.

"Мы предлагали железнодорожникам Российской Федерации мир и остановить войну, но они продолжали подвозить танки и другую боевую технику в Украину и к ее границам.

Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысячи грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ. Запрос РЖД на восстановление связи с АО "Укрзализнiца" ничего не имел общего с гуманитарной миссией, это была ничтожная попытка возобновить поставки военной техники. Ответ от нашего диспетчера они получили - это позиция всей компании", - сообщили в Укрзализнiца.

"Укрзализнiца полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать "Шелковый путь" в обход России. Компания готова стать полноценным участником логистической цепи Европейского Союза.

Также Укрзализнiца продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности Китаем и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России", - говорится в заявлении УЗ.

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