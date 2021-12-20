Последнее обновление: 20.12.2021 10:12

Минэнерго РБ сообщило о 95% готовности второго блока БелАЭС

Министр энергетики Виктор Каранкевич на пресс-конференции оценил готовность второго блока БелАЭС в 95%, уточнив, что в ближайшие дни будет получено разрешение Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива.

«С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему выработано 5,7 млрд. кВтч электроэнергии. Это в 2,5 раз больше, чем годовой объем потребления электроэнергии нефтехимическим комплексом страны. Ежедневно первый энергоблок атомной станции вырабатывает порядка 28 млн. кВтч электроэнергии, что составляет 22% от общего объема ее производства в стране», - сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на слова министра.

Он также сказал, что по итогам 2021 года общий объем потребления электроэнергии в Беларуси вырастет на 5,6 % и превысит 40 млрд. кВтч.

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