Зеленский создал Ставку Верховного Главнокомандующего

Своим указом 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский образовал Ставку Верховного Главнокомандующего, сообщает УНН.

“В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, которая угрожает ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными Силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами…», - говорится в документе.

Также указом прекращена деятельность военного кабинета СНБО. Кабмин и соответствующие службы должны обеспечить оборудование рабочих мест, специальной связи для работы Ставки. Должны быть основные и запасные места работы Ставки.

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины — это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ.

Позже, Зеленский в видеообращении заявил, что Россия обозначила его как цель номер один, а его семью как цель номер два.

“Я остаюсь в столице. Моя семья также остается в Украине. Мои дети также в Украине. По информации, что есть у нас, враг обозначил меня как цель номер один. Мою семью как цель номер два. Они хотят уничтожить страну политически, уничтожив главу государства”, — заявил Зеленский.