Последнее обновление: 25.02.2022 10:15

Нацбанк Украины ввел запрет на операции с российскими и белорусскими рублями

Нацбанк Украины ввел запрет на валютные операции с российскими и белорусскими рублями, а также расчеты с контрагентами в России и Беларуси.

"Запрещено уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей", - говорится в сообщении Нацбанка Украины.

Также запрещены валютные операции, "участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в Российской Федерации или в Республике Беларусь, для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в Российской Федерации или в Республике Беларусь".

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование