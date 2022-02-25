Нацбанк Украины ввел запрет на операции с российскими и белорусскими рублями

Нацбанк Украины ввел запрет на валютные операции с российскими и белорусскими рублями, а также расчеты с контрагентами в России и Беларуси.

"Запрещено уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей", - говорится в сообщении Нацбанка Украины.

Также запрещены валютные операции, "участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в Российской Федерации или в Республике Беларусь, для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в Российской Федерации или в Республике Беларусь".