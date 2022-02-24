Попавший под санкции БелВЭБ сообщает о проблемах с VISA и ApplePay, остановил кредитование

Попавший под санкции США белорусский банк БелВЭБ, дочка российского ВЭБ.РФ, сообщил возможных сбоях по расчетам картами Visa и MasterCard банка за пределами Беларуси.

Еще одним сообщением банк предупреждает клиентов о нестабильной работе по расчетам картами Visa.

«В ближайшее время могут наблюдаться перебои в расчетах картами Visa в предприятиях торговли и сервиса, в сети Интернет, в том числе при использовании сервиса Apple Pay. Банк проводит работы по нормализации расчетов с использованием карточек. Ориентировочное время восстановления работоспособности – до 1 дня. По завершении работ платежи по карточкам Visa будут осуществляться по операциям на территории Республики Беларусь, кроме операций электронной коммерции и с использованием сервиса Apple Pay», - говорится в сообщении.

Также банк уведомил корпоративных клиентов о прекращении на неопределенный срок кредитования по продуктам «Файныя грошы анлайн» и финансирование под уступку денежного требования (факторинг) с использованием сервиса "Онлайн- факторинг".

И, наконец, банк уведомил о приостановке на неопределенный срок кредитования физических лиц.

«… с 25 февраля 2022 года приостанавливает прием документов от физических лиц на получение кредитов и увеличение размеров (лимитов) кредитов по следующим программам кредитования: «Лагодны»; «Дабрабыт»; «Дружная будоўля»; «Уласная маёмасць»; «Кватэрнае рашэнне»; «Шаноўны»; «Яркая кредитка»; «Овердрафт»; «Рефинансирование»; «Партнерская парада»; «Строительство жилья с использованием субсидии в рамках Указа №240».