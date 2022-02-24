Средняя зарплата в Беларуси в январе 22 года упала на 197,5 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2022 года составила 1477,8 рубля, сообщил Белстат.

По сравнению с декабрем 2021 года с его премиями и годовыми бонусами зарплата упала на 197,5 рублей. Для сравнения, в ноябре прошлого года средняя зарплата составила 1476,3 рубля, в октябре - 1478,9 рубля, что на 1,1 рубля выше чем в январе 22 года.

Реальная заработная плата в январе 2022 года выросла на 3,4% к январю 2021 года.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за январь составила 2116,0 рубля, Минской области - 1476,7 рубля, в Гомельской – 1334,0 рубля, Брестской – 1239,4 рубля, Гродненской -1261,2 рубля, Витебской - 1230,7 рубля, в Могилевской – 1180,8 рубля.