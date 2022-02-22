США ввели санкции против российских банков, суверенного долга и элит России

Президент США Джо Байден в срочном обращении в связи с ситуацией в Донбассе объявил о новых санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР.

"Мы вводим санкции против суверенного долга России. Это означает, что мы отрезали российское правительство от западного финансирования, - заявил Байден в ходе выступления в Белом доме. - Оно больше не сможет занимать деньги на Западе и торговать своим новым долгом на наших рынках или рынках Европы".

США вводят четыре блока санкций, заявил Байден, которые будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы:

санкции против российских финансовых институтов — ВЭБа и «военного банка» Промсвязьбанка

санкции против суверенного долга

санкции против российской элиты и членов их семей

еще одной целью санкций стал газопровод «Северный поток-2» в координации с Германией.

«Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы «Северный поток 2» не продвинулся», — заверил президент США.

«Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая дополнительные санкции», — заявил Байден. По его словам последние высказывания Путина о регионах, «удерживаемых сепаратистами», свидетельствуют, что российский лидер «не заинтересован в дипломатии».

Как следует из документа Минфина США, в санкционном списке оказались Денис Бортников, заместитель президента банка ВТБ и сын главы ФСБ Александра Борникова, Петр Фрадков, председатель ПСБ и сын бывшего премьер-министра РФ, экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, и Владимир Кириенко, гендиректор техкорпорации VK, владеющей соцсетью "В контакте", сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Их имущество и доли в имуществе на территории США заморожены. Физическим и юридическим лицам США запрещены любые торговые и финансовые операции с ними.

Кроме того, под штрафные меры попали 42 дочерние компании "ВЭБ.РФ" и ПСБ, а также их активы - в документе говорится о пяти судах, принадлежащих компании ООО "ПСБ Лизинг". Среди попавших под санкции компаний и АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА", находящееся под контролем "ВЭБ.РФ"

Как указано в документе, ПСБ - это восьмой по величине фининститут России. "Правительство РФ национализировало ПСБ в 2018 году и перепрофилировало его для финансирования оборонной промышленности и обслуживания крупных оборонных контрактов в рамках схемы, призванной помочь ему избежать новых санкций", в настоящее время ПСБ обслуживает почти 70 процентов госконтрактов от Минобороны РФ, говорится в заявлении Минфина США.