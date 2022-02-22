В Беларуси запрещена продажа «экояиц»

Министерство торговли Беларуси запретило продажу куриных яиц, потребительская упаковка которых содержит информацию «Эко яйца».

«…в целях прекращения нарушения прав потребителей в части доведения недостоверной информации об основных потребительских свойствах куриных яиц изготовителем ООО «Эко яйца АВС», - пояснило ведомство причину запрета.

Пунктом 1 части 4.10 статьи 4 ТР ТС 022/2011 установлено, что информация об отличительных признаках пищевой продукции, к которой относится в том числе информация об особенностях происхождения этой продукции, указывается в маркировке на добровольной основе. При этом информация об отличительных признаках пищевой продукции должна быть подтверждена доказательствами, сформированными лицом, указавшим это заявление в маркировке пищевой продукции самостоятельно, или полученными им с участием других лиц.

Таким образом, применение на добровольной основе слов «Эко яйца» в маркировке пищевой продукции возможно при обеспечении выполнения вышеперечисленных требований.

«Однако ООО «Эко яйца АВС» документы, подтверждающие достоверность информации «Эко яйца», содержащейся на потребительской упаковке, представлены в МАРТ не были», - отмечается в сообщении.