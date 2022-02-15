Последнее обновление: 15.02.2022 11:17

Глава МИД Франции: Россия готова для масштабного вторжения в Украину

У России все готово для быстрого и масштабного вторжения в Украину, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал вечером в понедельник, 14 февраля, в интервью телеканалу France 5.

"Да, это правда", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Москва к предполагаемой агрессии. "Это - возможно, и уже - в ближайшее время", - полагает Ле Дриан, передает DW.

В то же время, по его словам, ничто не указывает на то, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о нападении. В случае вторжения Европа готова ввести обширные санкции против России, напомнил глава французского МИД.

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