Последнее обновление: 22.11.2021 11:55

Франция ждет содействия России в урегулировании миграционного кризиса на границах ЕС

Франция рассчитывает, что Россия окажет влияние на власти Беларуси с тем, чтобы урегулировать миграционный кризис на границах ЕС.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в воскресенье в эфире телеканала LCI, передает ТАСС.

"У президента РФ Владимира Путина очень тесные отношения с Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать", - сказал он.

Глава французской дипломатии отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон поднимал эту тему во время двухчасового телефонного разговора, состоявшегося несколько дней назад.

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