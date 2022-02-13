Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Киев

Нидерландская авиакомпания KLM отказывается от рейсов в столицу Украины из-за угрозы российского вторжения.

"Следующий рейс в Киев был запланирован на сегодняшний вечер, но он не состоится", - объявила KLM в субботу, 12 февраля. Ранее власти Нидерландов призвали своих граждан покинуть или не посещать Украину из-за угрозы российского вторжения.

В свою очередь, руководство немецкой авиакомпании Lufthansa сообщило, что внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг Украины, в том числе рассматривая вариант с прекращением авиарейсов, но пока такое решение не принято. Схожее заявление сделали и во французской авиакомпании Air France, передает DW.

Ранее в тот же день власти Германии призвали немецких граждан уехать из Украины. МИД ФРГ сообщил, что штат германских представительств в Украине сокращается.

10 февраля президент США Джо Байден призвал американцев, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну из-за угрозы войны с Россией, после чего аналогичные заявления сделали Австралия, Великобритания, Норвегия, Канада, Латвия, Эстония, Нидерланды, Черногория, Япония и Южная Корея.

Ранее, в январе, KLM, Lufthansa а также ее дочерние компании швейцарская Swiss и австрийская Austrian Airlines отказались оставлять свои лайнеры на ночную стоянку в Киеве из-за сообщений об угрозе военного вторжения России в Украину.