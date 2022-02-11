ЦБ России отозвал лицензию расчетного банка WebMoney

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ), говорится в сообщении на сайте регулятора.

КБК является расчетным банком системы переводов WebMoney, передает РБК.

Лицензия отзывается с 11 февраля. В качестве причин Центробанк указал, что ККБ допускал нарушения законов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, говорится в сообщении, банк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Центробанка, из-за чего за последний год регулятор не раз применял меры, в частности — вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сказано в сообщении Банка России.

Регулятор счел, что ККБ на деле не осуществлял «традиционную банковскую деятельность», занимаясь услугами по электронной коммерции и не изучая непрозрачные источники денежных средств клиентов вместе с экономическим смыслом их операций.

Центробанк указал, что вкладчикам ККБ вернут 100% средств, однако в сумме не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика — в том числе, начисленные по вкладам проценты. Выплатой средств займется госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Управлением банка займется временная администрация Агентства по страхованию вкладов, исполнительные органы самого ККБ лишены полномочий. Временная администрация будет работать до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего, уточнили в Банке России.

Центробанк зарегистрировал ККБ в декабре 1990 года, согласно данным регулятора, у банка 1 филиал, 1 кредитно-кассовый офис и 1 дополнительный офис. По величине активов кредитная организация занимала 164 место в банковской системе России.

В начале декабря прошлого года регулятор выдал предписание ККБ прекратить переводы денежных средств и пополнение кошельков международной системы денежных переводов WebMoney. ККБ являлся расчетным банком сервиса. В WebMoney заявили, что не нарушали законы в сфере вывода капитала или контроля за добросовестным использованием сервиса, назвав решение регулятора неожиданным.

«Насколько нам известно, основанием ограничений обозначены формальные замечания», — пояснили тогда в WebMoney.