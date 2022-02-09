А1 увеличила доналоговую прибыль в Беларуси в 2021 году на 4,4%

Выручка белорусской дочки австрийского оператора мобильной связи A1 Group в 2021 году составила почти 420 млн. евро и выросла на 4,2% по сравнению с 2020 годом.

Выручка в белорусских рублях выросла на 12,4% и составила 1,2 млрд. рублей, следует из опубликованной финансовой отчетности компании.

EBITDA белорусской дочки в 2021 году выросла на 4,4% и составила 180,5 млн. евро.

В отчетности A1 Group отмечает, что санкции не оказали существенного влияния на деятельность белорусской дочки, но сказываются на макроэкономической неопределенности. В числе других негативных факторов в 2022 году компания называет инфляцию и курс белорусского рубля.

Общая выручка A1 Group в 2021 году составила 4,7 млрд. евро, на долю белорусской дочки пришлось 8,8%.