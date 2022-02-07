Население Беларуси стало чистым продавцом валюты в январе 2022 года

Население Беларуси в январе 2022 года выступило чистым продавцом валюты на сумму $30,4 млн., говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в январе 2022 года составила $832.5 млн. ($1044,88 млн.- здесь и далее сравнение с декабрем 21 года). Покупка наличной валюты в январе составила $456,2 млн ($600,979 млн), безналичной валюты - $376,3 млн. ($443,901 млн.).

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в январе 2022 составила $862,9 млн. ($1,076 млрд.). В том числе продажа наличной валюты составила $616,3 млн. ($786,648 млн.), безналичной валюты - $246,5 млн. ($289,741 млн.).

В январе на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $160,141 млн., на безналичном – покупка в объеме $129,755 млн.